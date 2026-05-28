Пловдив приема турнир "Чалънджър" следващия месец

За трета поредна година България ще бъде домакин на турнир от сериите „Чалънджър" за мъже.

От 22 до 27 юни на червените кортове на ТК „Локомотив" в Пловдив ще се проведе „Чалънджър 50" с награден фонд от 56 700 евро.

Основна цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

Припомняме, че Българската федерация по тенис успя да спечели домакинството на пет турнира за жени от веригата на международната федерация - W50. Всеки от турнирите ще бъде с награден фонд от 40 хиляди долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста на победителката.

Първият от тези турнири ще се проведе в Хасково от 14 до 21 юни. Следват надпреварите в Пазарджик (13–20 септември), Бургас (20–27 септември), Пловдив (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври).

