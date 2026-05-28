Александър Василев пречупи руснак в здрава битка и е на 1/4-финал в Сърбия

Александър Василев Снимка: Startphoto

Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин, финалист от Откритото първенство на САЩ за юноши през миналата година, победи осмия поставен Антон Аржанкин (Русия) с 6:3, 4:6, 6:4 за три часа и 17 минути на корта.

В изключително оспорван мач Василев излезе печеливш след решаващ сет, в който поведе с 2:0 след пробив на нула още в първия гейм. Аржанкин успя да върне брейка и да обърне резултата до 3:2, но българинът отново вдигна нивото си и спечели четири от следващите пет гейма, за да затвори срещата.

Опонент на Александър Василев в следващия кръг ще бъде номер 4 в схемата Стефан Попович (Сърбия).

По-късно днес българинът ще се състезава и в надпреварата на двойки, където заедно с Попович ще се изправят срещу Андреас Месис (Гърция) и Дмитро Широкий (Украйна)

