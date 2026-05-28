"Барселона" дава 90 млн. за световен шампион

"Барселона" подготвя официална оферта към "Атлетико" (Мадрид) за нападателя Хулиан Алварес.
Испанският шампион ще отправи оферта от 90 милиона евро плюс бонуси за национала на Аржентина. В сряда е била проведена среща между агентите на футболисти и спортния директор на "синьо-червените" Деко.
Преговорите с "Атлетико" (Мадрид) няма да бъдат лесни, защото ръководството на столичани ще искат още по-сериозна трансферна сума за правата на 26-годишния нападател.
"Пари Сен Жермен" също има интерес към Хулиан Алварес и след отблизо ситуацията около него. Желанието на футболиста е да се присъедини към "Барса", което той предварително е изразил пред ръководството на клуба.