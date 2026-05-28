"Барселона" дава 90 млн. за световен шампион

СНИМКА: РОЙТЕРС

"Барселона" подготвя официална оферта към "Атлетико" (Мадрид) за нападателя Хулиан Алварес.

Испанският шампион ще отправи оферта от 90 милиона евро плюс бонуси за национала на Аржентина. В сряда е била проведена среща между агентите на футболисти и спортния директор на "синьо-червените" Деко.

Преговорите с "Атлетико" (Мадрид) няма да бъдат лесни, защото ръководството на столичани ще искат още по-сериозна трансферна сума за правата на 26-годишния нападател.

"Пари Сен Жермен" също има интерес към Хулиан Алварес и след отблизо ситуацията около него. Желанието на футболиста е да се присъедини към "Барса", което той предварително е изразил пред ръководството на клуба.

