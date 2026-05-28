Жегата в Париж победи №1 в света Яник Синер

2020
Яник Синер не издържа на жегата в Париж и отпадна от "Ролан Гарос". Снимка: Ройтерс

Яник Синер не можа да се справи с жегата в Париж.

Водачът в световната ранглиста по тенис водеше 5:1 в третия сет, но въпреки това загуби 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 от Хуан Мануел Серундоло (Арж) във втория кръг на "Ролан Гарос".

Италианецът имаше сервис, за да приключи мача, но в един момент явно получи крампи на левия крак и започна да се движи трудно. Наложи се да отиде до съблекалнята след края на сета и там е казал на лекаря, че му се повръща. Температурата на корта бе 29 градуса на сянка. 

Бившият скиор от Южен Тирол бе в серия от 30 победи, като последната му загуба бе на 19 февруари от Якуб Меншик (Чех) на четвъртфинал в Доха. През този сезон бе спечелил всичките си мачове на червени кортове. 

Миналата година в откритото на Франция Синер имаше 3 мачбола, но отстъпи на Карлос Алкарас (Исп) в най-дългия финал в този турнир от "Големият шлем". 

 

