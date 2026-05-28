Ямал готов за първия мач на Испания на световното

Вундеркиндът Ламин Ямал вече тренира с топка и ще е на линия за първия мач на Испания. 18-годишният суперталант не е играл от 22 април, след като получи травма с клубния си “Барселона”. Контузията на звездата бе в подколянното сухожилие на левия крак. Първоначалните очаквания бяха, че Ламин ще е аут за Кабо Верде. Но явно рехабилитацията му върви повече от добре и той за първи път тренира със съотборниците си по време на подготвителния лагер.

В същото време звездата на “Барселона” отново предизвика фурор в социалните мрежи с новата си прическа, която отдава специална почит на най-емблематичната му епоха.

Испанското крило се появи отново с руси кичури в характерните си къдрици - стил, който директно препраща към визията му, с която бе по време на Евро 2024, която неговата Испания спечели.

“Ямал може сам да спечели световното първенство”, каза бразилската звезда на “Реал” (М) Винисиус по адрес на по-младия си колега и съперник.

