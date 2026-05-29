Безгрешен експерт: Световната титла е за Нидерландия

Англичаните ще отпаднат от Португалия на 1/2-финала

Германският икономист Йоахим Клемент, който работи в инвестиционна банка в Лондон, обяви, че финалът на световното ще е Нидерландия - Португалия и трофеят ще замине за Амстердам.

Клемент е известен с това, че направи уникален модел, с който прогнозира без грешка световните шампиони от последните три първенства - Германия през 2014 г., Франция през 2018 г. и Аржентина през 2022 г.

Нидерландия ще се справи с Испания в единия 1/2-финал на идващото световно, а в другия Португалия на Кристиано Роналдо ще се справи с Англия.

Франция, Белгия, Япония и Аржентина пък ще са другите отбори на 1/4-финалите.

“Хората си мислят, че след като съм бил прав последните три пъти, всичко е на сериозно. Но не е е така. Все пак трябва да се има предвид, че става въпрос за най-добрите отбори на планетата”, категоричен е Клемент.

Той разработил модела си на майтап, за да покаже, че дори суперкомпютрите могат да грешат в прогнозите. И да се подиграе на колегите си икономисти, които си мислели, че могат да предвиждат световни събития.

Моделът се основава на фактори като брой на населението, богатство, време, ранглиста на ФИФА, предимство на страната домакин и текущата форма на отборите. Това обаче е само половината. Другата половина е за фактора “късмет”, който той изчислява по доста сложен начин на базата на последните големи първенства, на които тимът е бил.

“Всичко това трябва да се има предвид”, категоричен е Клемент.

Но въпреки фактора “късмет” предвижданията на икономиста са напълно безгрешни, което накара англичаните да изтръпнат.