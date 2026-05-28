Феновете на “Кристъл Палас” искат статуя на Оливер Гласнер

С продаден отбор и след наказание oт УЕФА австриецът изведе тима от Южен Лондон и до европейски триумф

Феновете на “Кристъл Палас” стартираха подписка за статуя на австрийския треньор Оливер Гласнер пред “Селхърст Парк”, след като той извърши чудото и донесе и първа евротитла в историята на клуба. Английският клуб спечели Лигата на конферециите след победата с 1:0 над испанския “Райо Валекано” в Лайпциг.

За 109 години съществуване “Палас” нямаше и един трофей, преди да дойде Гласнер. След това миналия сезон той взе купата на Англия, като победи на финала “Манчестър Сити” на Пеп Гуардиола, а след това взе и суперкупата след успех над “Ливърпул” на Арне Слот.

И постигна всичко това с разпродаден отбор и наказание от УЕФА. Първо му продадоха Майкъл Олисе на “Байерн” за 50,8 милиона лири, последваха го Йоаким Андерсен във “Фулъм” за 30 милиона, Еберечи Езе в “Арсенал” за 68 милиона, Марк Гейхи в “Манчестър Сити” за 23 милиона и Одсон Едуар в “Ланс” за 3,7 милиона.

Срещу това бяха дадени 49,7 милиона евро на Йорген Странд Ларсен на “Уулвърхемптън”. Взети бяха Йереми Пино от “Виляреал” за 30 милиона евро, Джайди Канво от “Тулуза” за 23 милиона евро и Борна Соса от “Аякс” за 2,3 милиона евро и бяха върнати и взети играчи под наем и от младежкия състав.

След това дойде ударът от УЕФА, която не разреши на тима да участва в Лига Европа, където му бе мястото, заради еднакви собственици с френския “Ланс” и го прати в третия по сила евротурнир.

“Точно това ни даде тласък. Исках да оставя отбора в Лига Европа. Сега да видим дали няма да измислят нещо”, категоричен бе Гласнер.

Всичко стана заради американския бизнесмен Джон Текстор, който през холдинга си “Ийгълс” държеше и двата отбора. След това се опита да замрази акциите си в “Палас”, но не успя. УЕФА реши, че след като “Ланс” е завършил по-напред в класирането, остави французите в по-богатия турнир.

Все пак след скандала Текстор успя да продаде 43-процентния си дял от “Кристъл Палас” на Ууди Джонсън.

Още през януари, след като бе продаден Гейхи Гласнер обяви, че напуска клуба, но остава до края на сезона. Сега австриецът е един от най-спряганите треньори да поеме гранд през лятото след невероятните успехи.

Интересното е, че финалът бе последен мач и за двамата треньори. 38-годишният наставник на “Райо Валекано” Иниго Перес също напуска в посока “Виляреал”.

Почти сигурно е, че на мястото на Гласнер пристига Андони Ираола, който напусна “Брентфорд”. В микса е и Пиер Саже от “Ланс”. Другите спрягани имена са Киерън Маккена (“Ипсуич”), Франк Лампард (“Ковънтри”), Марко Силва (“Фулъм”) и бившият на “Тотнъм” Томас Франк.

Французин пък успя да влезе в историята на евротурнирите, като стана първият в историята носител на два трофея в един сезон. Националът на Кот д'Ивоар започна в “Астън Вила”, който спечели Лига Европа, като записа 7 мача и 2 гола в турнира. След това бе дадан под наем на “Кристъл Палас” и направи 5 двубоя с гол в Лигата на конференциите. Дори записа 10 минути във финала.

УЕФА дава по 50 медала на всеки отбор, който вземе трофей, и по принцип няма ограничения за това кой да ги получи.

Победата на “Кристъл Палас” означава, че 9 отбора от Висшата лига ще участват в евротурнирите догодина. В Шампионската лига са “Арсенал”, “Манчестър Сити”, “Манчестър Юнайтед”, “Астън Вила” и “Ливърпул”. “Палас” се присъединява към “Борнмут” и “Съндърланд” в Лига Европа, а “Брайтън” ще е в Лигата на конференциите.

Това е повторен рекорд от миналия сезон, когато имаха шест тима в Шампионската лига, като тогава “Тотнъм” взе Лига Европа. Два бяха във втория по сила турнир и един в третия.

Англия е изправена пред уникален хеттрик. Ако в събота “Арсенал” изненада “Пари Сен Жермен” и трите трофея ще заминат за Острова. Това е ставало само веднъж в историята на евротурнирите, когато те имаха съвсем други имена. Преди 36 години “Милан” триумфира в купата на европейските шампиони, “Сампдория” прибра купата на носителите на купи, а “Ювентус” - купата на УЕФА.

Лондон пък се утвърди като столицата на Лигата на конференциите, като отбори от столицата на Англия спечелиха 3 от петте му издания. Първата титла бе за италианския “Рома”, след това дойде тази на “Уест Хем”, гръцкия “Олимпиакос” и последователните на лондонските “Челси” и “Кристъл Палас”.

