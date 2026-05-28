За първи път от 70 години местят церемонията за "Златната топка" в Лондон заради първия носител Стенли Матюс

Преди седемдесет години първата „Златна топка" отиде при известен англичанин, възхищаван по целия свят заради уменията и учтивостта си. На 26 октомври церемонията се завръща там, където беше коронясан първият шампион.

Тази есен, за първи път в 70-годишната си история, церемонията по връчването ще се проведе в Лондон, Англия, съобщиха организаторите.

Промяната на мястото има съществено значение, не на последно място, защото първият носител на "Златната топка" беше сър Стенли Матюс, играч, който въплъщаваше най-добрите черти на английската идентичност във всяко свое действие.

Легендарният крило на "Блекпул" и "Стоук сити" беше истински посланик на футбола, посвещавайки цял живот на занаята си, отдаденост на очарованието и честната игра. Освен това, тъй като „Златната топка" навършва седемдесетгодишна възраст, е уместно в такава знакова година да се отпразнуват най-добрите съвременни представители на красивата игра в пулсиращото сърце на страната, която за първи път я е направила велика.

И така, церемонията отива в столицата на Великобритания, временно напускайки елегантния театър „Шатле" в Париж, домакин на „Златната топка" от 2019 г. Преди това церемонии се провеждаха на различни места из главния френски град, включително "Гран Пале" и Айфеловата кула.

Морски въздух и порцеланова чиния

На 18 декември 1956 г., в сянката на съвсем различна известна кула - "Биг Бен", 41-годишният Матюс получава своята чест, гордо приемайки трофея си в стая с дървена ламперия в кметството на Блекпул.

В днешно време сме свикнали наградите „Златната топка" да бъдат изключително бляскаво и престижно събитие, посещавано от множество високопостигащи играчи и треньори. Има музикално забавление. Излъчва се по телевизията и се предава на живо по целия свят.

Треньори, спечелили лигата, седят редом до футболисти, спечелили Шампионската лига, много от които са облечени в смокинги.

За разлика от това по мащаб, в края на 1956 г. Матюс приема трофея си от Габриел Ано, визионерският главен редактор на L'Equipe, който пръв дава идеята и помага за реализацията на „Златната топка". Принос има малка шепа високопоставени лица, включително кметът на града, който поръчва порцеланова чиния в памет на събитието.

Срамежлив, когато е без футболните си обувки, Матюс произнася кратка реч, благодарейки на Ано и любезно отдавайки заслуженото на своите съотборници от клуба и националния отбор за помощта. Следват леки аплодисменти. След това всички се разотиват.

Вечният дебат

Ако подобно скромно събиране се различава значително от величието на въплъщението на „Златната топка" през 21-ви век, едно нещо е било вярно тогава, както и сега. Не всички са били единодушни относно евентуалния победител.

Група френски журналисти избраха по трима играчи, базирани в Европа. Усещането на някои от тях след официалното съобщение, беше, че „Магьосникът на дрибъла" е спечелил въз основа на изключителния си професионален подход, а не на това, че е впечатлил особено през тази календарна година.