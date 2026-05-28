“Септември” остава в елита за 3-а поредна година

“Септември” запази статута си на елитен тим. Отборът от столичния квартал “Драгалевци” се наложи след обрат 2:1 над “Янтра” (Габрово) в баража за влизане в Първа лига. Срещата се игра пред рекордна публика за малкото съоръжение, на което “Септември” домакинства в полите на Витоша.

Отборът от София стигна до този двубой, след като финишира на 5-ото място в последната група. Габровци пък бяха втори във Втора лига.

Гостите откриха резултата с гол на Милчо Ангелов в 42-ата мин. Елитният тим обаче върна интригата в 73-ата мин, когато Преслав Георгиев изравни. Двубоят вървеше към продължения, когато вратарят на “Янтра” Християн Василев допусна огромна грешка и топката влезе в мрежата му след шут на Стефан Стоянович.

Успехът на “Септември” означава, че скромният тим от “Драгалевци” за 3-а поредна година ще бъде част от елита на България. Столичани влязоха в Първа лига през 2024 г.

Иначе с триумфа на отбора на Христо Арангелов се затвърди и любопитна тенденция. В последните 5 години баражът за влизане в Първа лига винаги се печели се отбора от елита ни.

