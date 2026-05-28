"Барса" плаща 80 млн. за играч с 6 гола в Англия

“Барселона” договори първото си ново попълнение. И това е играчът на “Нюкасъл” Антъни Гордън. Шампионите на Испания ще платят 80 млн. евро за правата на футболиста. За сделката потвърди и президентът на “Барса” Жоан Лапорта.

“Трансферът се осъществява, информиран съм за всичко”, каза босът на каталунците. Снощи британецът пристигна в Испания, за да премине задължителните медицински тестове.

Гордън ще се превърне в едва 5-ия англичанин, обличал екипа на “Барселона”. Преди за каталунците са играли Маркъс Рашфорд, Гари Линекер, Марк Хюз и Стив Арчибалд.

Според източници от Острова “Барселона” изпреварва за подписа на Гордън “Байерн” (М). Миналият сезон не бе от най-успешните за Гордън. Във Висшата лига офанзивният играч отбеляза само 6 гола - доста малко за футболист на такъв пост.

В същото време “Барса” опитва да вземе още един офанзивен играч. Става дума за световния шампион с Аржентина Хулиан Алварес. Каталунците ще изпратят оферта на стойност 90 млн. евро на настоящия тим на нападателя “Атлетико” (Мадрид).

