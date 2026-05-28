“Левски” продава най-скъпия играч в България за огромна сума

“Левски” ще прибере огромна сума за стандартите на българския елит от продажбата на най-скъпия футболист в първенството ни - Майкон. Бразилецът няма да играе повече за “сините” и се очаква до няколко седмици да бъде обявен трансферът му в чужд клуб, по всяка вероятност турски.

Договорът на защитника с шампионите е до лятото на следващата година. Самият играч отказва да преподпише и категорично е заявил на ръководството, че иска трансфер сега. Дори и мачовете в Шампионската лига не успяват да накарат Майкон да размисли и да остане на “Герена” поне до август.

Още от миналата година интерес към левия краен бранител има от десетки отбори, включително и от топпървенствата. Френският “Нант”, испанският “Бетис”, турският “Самсунспор”, както и още редица балкански тимове искат избрания за най-добър защитник в родното първенство. Оферта на “Герена” бе изпратена и от бразилски грандове.

Последният му двубой с екипа на шампиона на България бе в понеделник при нулевото равенство с ЦСКА 1948 от последния кръг на Първа лига.

Според специализираното издание transfermarkt цената на 26-годишния играч е 3,5 млн. евро. На толкова са оценени още колегата му в “синия” лагер Кристиан Макун, както и Ерик Маркус и Петър Станич от “Лудогорец”.

Очакванията са “Левски” да получи по-сериозна сума от тази, обявена за стойността на играча в популярния портал за трансфери.

“Последен мач в Първа лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме тази година. Феновете и този клуб заслужават всички моменти на радост, които изживяха. Горд съм, че бях част от това”, написа в социалната мрежа Майкон, с което още повече засили и без това вървящите слухове, че ще напусне “сините” след края на сезона.

Бразилецът подписа с “Левски” преди 2 г. Той пристигна на “Герена” от тима от родината си “Нова Игуасу”.

Иначе “Левски” вече е намерил заместник на крайния бранител. В Ангола обявиха, че Давид Кусо е на крачка от подпис с шампиона на България. Според информациите от Африка 22-годишният играч вече е избрал да продължи кариерата си на “Герена”. Договорът му с португалския втородивизионен “Шавеш” изтича в края на сезона, което значи, че ще пристигне в тима на Хулио Веласкес като свободен агент.