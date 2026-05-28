Французин взе трета етапна победа в обиколката на Италия

Пол Мание отново е начело при спринтьорите в обиколката на Италия. Снимка: Ройтерс

Пол Мание от отбора на Soudal Quick-Step записа третата си етапна победа в 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия.

Французинът, който спечели първия и третия етап на "Джирото", проведени в България, триумфира с финален спринт в 18-ия етап от състезанието - 171 километра от Фай дела Паганела до Пиеве ди Солиго, с което си върна и първото място в класирането за цикламеното трико.

В генералното класиране размествания не настъпиха, след като претендентите за розовата фланелка използваха етапа като изцяло преходен. Датчанинът Йонас Вингегор (Visma) остава лидер в класирането с комфортен аванс от 4:03 минути пред австриеца Феликс Гал (Decathlon).

В петък предстои един от най-тежките планински етапи - 151 километра от Фелтре до Алеге, в който ще бъдат преминати пет категоризирани височини, включително и прохода Дуран.

