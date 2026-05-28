Още държави предлагат на шампиона Карлос Насар да вдига за тях

Още три държави са предложили на Карлос Насар да вдига за тях. Олимпийският шампион и световен рекордьор не изключва да направи смяна, но желанието му е да продължи да се състезава за България.

Щангистът призова институциите да се намесят, за да помогнат за излизане от патовата ситуация, в която се намира българската федерация. БФВТ не започва работа, тъй като новото ръководство, начело с Асен Златев, не може да бъде вписано заради жалба в съда от страна на треньора Пламен Братойчев, а финансиране не може да бъде получено, тъй като все още действащият ръководител Стефан Ботев не разписва отчета за изразходваните средства през миналата година.

“Ситуацията във федерацията въобще не е приятна, но правим каквото е възможно, за да я предотвратим. Топката не е в нашето поле и ние сме с вързани ръце. Надявам се скоро по-големите институции да се включат със съдействие. Вярвам, че ще го направят, защото това, което става, не е правилно. Не съм само аз лишен от възможност да участвам на състезания, а и другите. Ако пропуснем много състезания, няма да може да участваме и на олимпиадата. Вместо целият свят да ни уважава, целият свят ще ни се смее. Целият ни труд отива на вятъра", заяви Насар.

Европейският шампион от първенството в Батуми предупреди, че участието на световното в Китай през есента остава под голяма въпросителна.

Да, имаше смяна на ръководството, но не се случва нищо. Този възел във федерацията е от 5-6 месеца. Дали Инспекторатът, дали Министерството на младежта и спорта, дали НАП - някой трябва да се самосезира. Държавните институции трябва да вземат отношение по въпроса”, е мнението и на Николай Жейнов, мениджърът на Карлос Насар.

