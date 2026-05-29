ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мотоциклетист загина при челен сблъсък с кола межд...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22938136 www.24chasa.bg

Иван Иванов преди дебюта на "Уимбълдън" при мъжете: Детството свърши, време е за преход. Свещената трева ме амбицира!

828
Иван Иванов с шампионската купа от "Уимбълдън" при юношите през 2025 г. Година по-късно той ще дебютира в турнир от "Големият шлем" при мъжете именно на свещената трева - шампионът се включва с покана от квалификациите.

"Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - завръщането ще е емоционално, но на корта няма място за сантименти, заяви миналогодишният шампион при юношите

Иван Иванов ще бъде част от тазгодишния "Уимбълдън" при мъжете. 17-годишният Иванов, който спечели миналогодишното издание на турнира при юношите и продължава да е №1 в световната ранглиста, ще играе в първи кръг на квалификациите на 22 юни. 

Предлагаме ви специално интервю, което посланикът на ОББ и Mastercard Иван Иванов даде преди дебютното си участие на турнир от "Големият шлем" при мъжете.

- Какво означава за теб поканата да играеш на "Уимбълдън" вече при мъжете?

- Това е официалното признание, че детството свърши и е време за преход. Миналата година доказах, че мога да доминирам при юношите, но мъжкият тенис е съвсем друга вселена. Поканата да се изправя срещу най-добрите точно на свещената трева не ме плаши, тя ме амбицира.

- Какво е за теб лично "Уимбълдън"?

- "Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - там, където написах първата голяма страница от историята си и където вдигнах титлата, без да загубя нито един сет. За мен това не е просто турнир, а съвършенство - от зелената трева до традициите. Да се завърна тук носи големи емоции, но на корта сантиментите остават на заден план.

- Готов ли си за новото предизвикателство?

- Напълно готов съм. В тениса няма време за чакане и тренировките в академията на Рафаел Надал ме научиха точно на това - да бъда гладен за победи във всеки един момент. Когато спечелиш два поредни турнира от "Големият шлем", напрежението и очакванията са огромни, но аз обичам предизвикателствата. Ще отида, ще се боря за всяка точка, ще дам всичко от себе си.

Иван Иванов с шампионската купа от "Уимбълдън" при юношите през 2025 г. Година по-късно той ще дебютира в турнир от "Големият шлем" при мъжете именно на свещената трева - шампионът се включва с покана от квалификациите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание