Шампионът Аржентина обяви състава за историческия мондиал

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви окончателния списък от 26 футболисти, които ще пътуват за световното първенство. Лидерите на състава Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и Емилиано Мартинес са получили доверието. За Меси предстоящият мондиал ще бъде рекорден шести.

Скалони остави извън състава Франко Мастантуоно, Пауло Дибала, Маркос Сенеси, Алехандро Гарначо, Матиас Соуле, Анхел Кореа и Емилиано Буендия.

Съставът на Аржентина:

Вратари: Емилиано Мартинес (Астън Вила), Херонимо Рули (Марсилия), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид)

Защитници: Гонсало Монтиел (Ривър Плейт), Науел Молина (Атлетико Мадрид), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Николас Отаменди (Бенфика), Леонардо Балерди (Марсилия), Кристиан Ромеро (Тотнъм), Николас Таляфико (Лион), Факундо Медина (Марсилия)

Халфове: Джовани Ло Селсо (Бетис), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Родриго Де Пол (Интер Маями), Есекиел Паласиос (Байер Леверкузен), Енцо Фернандес (Челси), Алексис Макалистър (Ливърпул), Валентин Барко (Страсбург)

Нападатели: Лионел Меси (Интер Маями), Николас Гонсалес (Атлетико Мадрид), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер), Флако Лопес (Палмейрас), Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид), Тиаго Алмада (Атлетико Мадрид), Нико Пас (Комо).