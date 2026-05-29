Световният номер 1 Синер: Не отпаднах заради жегата

Яник Синер претърпя изненадващо поражение от Хуан Мануел Серундоло, който го елиминира след 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1, във втория кръг на "Ролан Гарос". Първата ракета в света говори за причините за поражението си на пресконференцията след мача.

Италианският тенисист спечели по категоричен начин първите два сета. Синер поведе с 5:1 в третия сет, но изведнъж започна да изпитва дискомфорт, което доведе до паметен обрат за аржентинеца.

„Не се чувствах много добре на корта, но понякога се случват такива неща. Бях в добра позиция, но не можех да сервирам. Опитах, но... Не искам да омаловажавам успеха на Хуан Мануел. Поздравявам го, защото той игра много добре. Това е спортът.

Чувствах се замаян, енергията ми спадна. Пуснах четвъртия сет, за да запазя енергия за петия. Още когато се събудих сутринта, не се чувствах добре. Затова се опитвах да завършвам точките по възможно най-бързия начин. В началото играта ми беше на ниво, но след това се блъснах в стена. Това е", заяви италианският тенисист.

„В средата на третия сет, въпреки че играех добре. Не можех да намеря енергия. Изпаднах в трудна ситуация, но това е спортът. Беше горещо, но не толкова. Не е заради времето, а заради мен. Случва се.

Трудно е да посоча една конкретна причина за състоянието ми. Има множество фактори, които се натрупаха. Напоследък изиграх много мачове и нямах достатъчно време за почивка. Не спах много добре и сутринта, когато се събудих не бях в кондиция. На турнирите от Големия шлем почти винаги има дни, в които не си на 100 процента.

Болезнено е, защото титлата на "Ролан Гарос" беше основната ми цел и това ранно отпадане не е нещо, на което се надявах. Но не знаем дали щеше да е различно, ако бях пропуснал Мадрид или Рим", каза още Синер.