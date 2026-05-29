Кристиано Роналдо остана без треньор в Саудитска Арабия

"Ал Насър" обяви напускането на треньора Жорже Жезус.

„Какво приключение. Каква глава. Благодаря ви, господине", се казва в изявление на пресслужбата на клуба.

Португалският треньор е на 71 години. Той е с "Ал Насър" от юли 2025 г. Договорът му е до 30 юни 2026 г. Отборът, в който играе 41-годишният нападател Кристиано Роналдо, спечели шампионата на Саудитска Арабия през сезон 2025/26.

След последния мач от лигата Жезус обяви, че ще напусне поста си.

Общо под ръководството на португалеца отборът на Саудитска Арабия спечели 40 от 49 мача, завърши наравно два пъти и загуби седем.

