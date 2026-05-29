Уембаняма пак влезе в историята, 7-и мач ще определи шампиона на Запад в НБА

Виктор Уембаняма отбеляза 28 точки и направи 10 борби, а "Сан Антонио" се наложи със 118:91 над "Оклахома". По този начин резултатът във финалната серията на Запад стана 3:3 и всичко ще се реши в мач номер 7.

Победителят от дуела ще срещне "Ню Йорк Никс" в среща за титлата.

Лидерът на "Оклахома" - Шей Гилджъс-Алекзандър, който бе ограничен до едва 15 точки при стрелба 6 от 18 от игра.

224-сантиметровият французин Уембаняма пък се присъедини към членовете на Залата на славата Дейвид Робинсън и Тим Дънкан като единствените играчи в историята на "Сан Антонио" с пет мача с поне 25 точки и 10 борби в рамките на едни плейофи.