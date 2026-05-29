Всеки може да се пробва в биатлона утре в Южния парк

Бягане и стрелба с лазерно оръжие за любителите на силни усещания

Българската федерация по биатлон излезе с интересно предложение за всички обичащи този спорт. Всеки желаещ може да усети удоволствието от бягането и стрелбата, а събитието се организира във връзка с Международния ден на биатлона. Любителите на силни усещания могат да опитат бягане и стрелба с лазерно оръжие утре, събота, 30 май, в Южния парк на столицата до скулптурата с гълъбите от 10.15 до 12.30 ч. Представителите на най-успешния ни зимен спорт ще ви очакват за да изживеете спорта отблизо – забавно, достъпно и за всеки!