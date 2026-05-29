ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадяр ще сключи политическо споразумение за отблок...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22939055 www.24chasa.bg

Китайки спряха сестри Стоеви на турнир с награден фонд от милион долара

964
Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур с награден фонд 1 милион долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 8, загубиха в оспорван мач от четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста Цзя И Фан и Чжан Шу Сян (Китай) с 14:21, 21:16, 13:21 за 54 минути.

Българките изравниха резултата след 21:16 във втория гейм, но в третата част китайките поведоха и след 21:13 затвориха срещата.

Преди този мач сестрите постигнаха две поредни победи.

През следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) с награден фонд 1 450 000 долара.

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание