Китайки спряха сестри Стоеви на турнир с награден фонд от милион долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур с награден фонд 1 милион долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 8, загубиха в оспорван мач от четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста Цзя И Фан и Чжан Шу Сян (Китай) с 14:21, 21:16, 13:21 за 54 минути.

Българките изравниха резултата след 21:16 във втория гейм, но в третата част китайките поведоха и след 21:13 затвориха срещата.

Преди този мач сестрите постигнаха две поредни победи.

През следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) с награден фонд 1 450 000 долара.