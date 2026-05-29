ЦСКА се раздели с двама национали

Иван Турицов (вдясно)

ЦСКА се разделя с Иван Турицов и Илиан Илиев. Договорите на двамата футболисти от първия състав на „армейците" изтичат и няма да бъдат подновени.

Иван Турицов бе част от нашия отбор от 2019 г. и оттогава записа 222 мача и отбеляза 7 попадения във всички турнири. Двукратен носител на Купата на България през сезони 2020/2021 и 2025/2026 г.

Илиан Илиев се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и записа 60 мача и 5 гола във всички надпревари, печелейки Купата на България през 2026 г.

ЦСКА изказва искрена благодарност за професионализма, всеотдайността и усилията на двамата с червената фланелка. Макар и да напускат отбора, Турицов и Илиев винаги ще бъдат част от голямото „армейско" семейство заради своя принос към клубната кауза.

