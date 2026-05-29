8-годишна бургазлийка с европейска титла по карате киокушин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възпитаничката на бургаския СКК "Киокушин Спирит" Даная Лана завоюва европейка титла на 39-тото Европейско първенство на категории по Карате Киокушин, което се проведе във Варна. В него взеха участие общо 866 състезатели от 21 държави.

Даная Лана за първи път взе участие на такова престижно първенство, изигра три срещи, в които елиминира своите противнички още в редовното време с „ипон" (чиста победа), извоювайки европейската титла при Момичета 8-9 г., в категория над 30 кг., съобщи нейният треньор - шихан Гергана Апостолова-Костова.

Тя поздрави десетте състезатели на бургаския клуб "Киокушин Спирит", които представиха града на европейския турнир.

Добромир Янев завърши втори при мъже над 45 г., категория над 85 кг., Ярослава Прудникова се съревновава при Девойки 16-17г., кат. над 65 кг., като стигна до полуфинал и спечели бронз.

Европейският шампион от миналата година при Младежите - Стратимир Стратиев, дебютира на този шампионат при мъже, като трета среща стигна до един от фаворитите в Киокушин – Алехандро Наваро, от когото загуби, но се класира на 4-то място при мъже до 90 кг.

Съотборникът му в тази категория – Валентин Желев, който също дебютира при мъже, отпадна на квалификациите, както и останалите представители на СКК"Киокушин Спирит" – Калоян Стоянов, Мария Танева, Виктория Пехливанова, Тервел Василев, Надежда Атанасова.

Националният отбор на БКА-ИКО България включваше общо 99 състезатели от 11 клуба в страната, членове на Асоциацията.

Мащабното мероприятие се организира по инициатива на БКА – ИКО България с председател световния шампион шихан Емил Костов, официален представител на Международната Карате Организация Киокушинкайкан за България и Община Варна.

Официален гост и Представител на ИКО, бе директорът на Международния отдел – Шихан Кaцухито Горай.