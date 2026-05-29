Слави Бинев остава начело на българското таекуондо с нов мандат

Той превърна Таекуондо във фабрика не само за шампиони, но и за личности, както и най-силното лекарство, и алтернатива срещу изкушенията на улицата

Българска федерация по олимпийско таекуондо проведе своето редовно Общо отчетно-изборно събрание. На него бе отчетен, че изминалият 5-годишен период на ръководството е най-успешният в историята на БФТ. За първи път България има медал от Олимпийски игри, както и европейска титла на Кимия Ализаде. Родните таекуондисти за тези 5 години спечелиха за страната ни общо 198 медала във всички възрастови групи от Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства, Европейски олимпийски игри.

Общото събрание прие финансовия отчет, както за изминалата година, така и за целия период на управление. Отчетено бе, че БФТ работи в правилна посока, като бе подчертано, че нашите състезатели вече са на едно от най-челните места на всяко едно голямо първенство.

С пълно единодушие за Председател на БФТ бе преизбран Слави Бинев за нов 5-годишен мандат. Неговото мото през тези години бе: "Сега е модерно да си добър, силен и умен". Неща, които най-силно изгражда нашият любим спорт.

За заместник председатели бяха избрани Христо Георгиев, Димитър Михайлов и Петър Палазов. За почетен зам.председател бе избран Парк Сун Йон, който е дългогодишен представител на KUKKIWON за България. Той ще има ангажимент за връзка с международните организации WT, KUKKIWON и международните отношения на БФТ. За първи път Федерацията ще има Изпълнителен директор, като този пост се заема от д-р Александър Минев, който до сега бе Главен секретар. За такъв бе избран Илия Димитров. Управителният съвет на БФТ се състои от следните членове: Димитър Тончев, Станимир Лазаров, Йордан Благоев, Пламен Велев, Венцислав Игнатов, Георги Георгиев, Милен Керемедчиев, Георги Папазки, Димитър Цоцорков, Делян Ганев, Николай Карталски.

След Общото събрание се състоя официална вечеря, на която присъстваха различни авторитети на бойните изкуства, сред които доайенът на бойните изкуства в България Чавдар Чернев, Че Чун Чой, Председател на комисията към парламента на Южна Корея за включване на Таекуондо като нематериално наследство към UNESCO, един от най-влиятелните журналисти в Южна Корея, отразяващи таекуондо по света Сон Джин Парк.

Най-много блестяха звездите на българското таекуондо, които бяха специални гости на новоизбрания Председател Слави Бинев: Владимир Далаклиев - бронзов медалист от Световното първенство в Муджу, Корея, Александър Джорджев -световен шампион от Световното първенство в Египет, Кристиян Златев - бронзов медалист от Световното в Египет, Станислав Митков - двукратен световен вицешампион, Дея Пеева - бронзова медалистка от Световното първенство в Узбекистан, Хриситян Георгиев - бронзов медалист от Световното в Нейроби, Кения. Денис Димитров - световен вицешампион от Узбекистан, Митко Джорджев - многократен медалист от Европейски първенства , Ерика Карабелева - сребърен медал от Европейското в Мюнхен,