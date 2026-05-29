Адалберт Зафиров стана шеф в "Пирин" Благоевград

Общинският съвет в Благоевград прие важни промени в управлението на футболния "Пирин". По предложение на кмета Методи Байкушев местните съветници освободиха досегашния управител Венко Попов и назначиха Аделберт Зафиров за временно изпълняващ длъжността до провеждането на официален конкурс.

Решението бе подкрепено от 22 общински съветници, а 11 се въздържаха. Преди гласуването се проведоха продължителни дебати с участието на Радослав Тасков, Захари Хаджийски, Димитър Урдев, Давид Петров и Албина Анева. Част от съветниците настояха точката да бъде отложена за следващото заседание с аргумента, че новите инвеститори в клуба не водят достатъчен диалог с Общинския съвет. Предложението обаче не събра необходимата подкрепа.

Кметът Методи Байкушев представи и плановете на новия собственик на ПФК Пирин 22 Георги Калпакчиев, чийто баща Петър бе президент на ЦСКА. Основен акцент в стратегията ще бъде развитието на детско-юношеската школа. Байкушев благодари и на Венко Попов за работата му и за подадената оставка.

Пред съветниците Аделберт Зафиров изложи визията си за бъдещето на клуба, насочена към възстановяването на "Пирин" като водещ център за развитие на млади футболни таланти.

Сред основните приоритети са внедряването на модерни методи за работа с подрастващи футболисти и повишаване квалификацията на местните треньори. В концепцията е заложена и силна социална роля чрез ангажиране на все повече деца от Благоевград със спорта и изграждането им като личности.

Зафиров подчерта и амбицията представителният тим да се превърне в естествена платформа за развитие на най-талантливите футболисти от целия регион на Пиринска Македония.

„Целта ни е да се съсредоточим изцяло върху децата на Благоевград и да върнем клуба там, където му е мястото", заяви Зафиров.