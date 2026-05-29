Легендата на "Дунав" Никола Христов отпразнува 75 г. в компанията на славни футболни ветерани

Редица български легенди почетоха празника за 75-ата годишнина на бившия футболист и треньор Никола Христов.

Екс нападателят на "Дунав" Русе, ЦСКА и "Ботев" Враца отпразнува рождения си ден в компанията на футболисти и деятели от близкото и по-далечното минало, както и бивши негови съотборници от "армейския" тим, с който е ставал шампион на България и е записал паметни мачове и голове в Европа срещу испанския "Валенсия".

Сред гостите му бяха Пламен Марков, Анатоли Нанков, Ради Здравков, Методи Томанов, Краси Горанов, както и финансистът Кирил Евтимов.

Рожденикът, който е ставал и балкански шампион за младежи с България, разписа фланелка на националния отбор, в която личат и автографите на няколко поколения футболисти.

Сред даровете пък имаше паметен екип на ЦСКА с номер 75 и неговото име на гърба, както и много други отличия и плакети. Христов получи за спомен и тревен чим от стадион "Българска армия" преди началото на ремонта на съоръжението, който се очаква да приключи по-късно тази година.

Вчера годишнината на Никола Христов бе почетена и от официалния профил на "Дунав" в социалните мрежи. Той има над 200 попадения с екипа на "драконите". Капитан е и неизменна част от знаменития русенски отбор, който се изправя в незабравимите дуели срещу италианския гранд Рома в турнира за Купата на УЕФА през 1975 г.

Христов изгражда и успешна треньорска кариера, като предава опита си и от скамейката на "Дунав", "Спартак" Варна, "Добруджа", "Корабостроител" и "Локомотив" от Русе и др.