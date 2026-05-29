Национал може да смени Италия с Швейцария

Българският национал Петко Христов може да продължи кариерата си в Швейцария. Капитанът на "Специя" най-вероятно ще напусне след изпадането в серия "С".

Интерес към Христов има от "Лугано". В швейцарския клуб искат защитника, като заместник на един от лидерите в тима Антониос Пападопулос.

Петко Христов има договор със "Специя" за още два сезона. Българският защитник е част от италианския тим от лятото на 2021 година насам, като има период от шест месеца под наем във "Венеция".

През миналия сезон той изигра 29 мача във всички турнири.