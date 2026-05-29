ЦСКА 1948 махна шеф

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА 1948 официално се раздели със своя изпълнителен директор Стефан Сотиров.

Това става ясно от публикация на клуба.

„ФК ЦСКА 1948 изказва своята искрена благодарност към Стефан Сотиров, който по собствено желание се оттегля от заеманите от него ръководни позиции в клубната структура.

През юни 2017 г. Стефан Сотиров е избран единодушно от феновете за член на Управителния съвет на клуба, като впоследствие неколкократно е преизбиран. От януари 2021 г. е ръководител на нашата Детско-юношеска школа, на която позиция остава до септември 2024 г., когато отново единодушно е избран за Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет, поемайки отговорността за цялостното управление на организацията.

Благодарим за всеотдайността, професионализма, подкрепата и приноса му към клуба през всички тези години!

Пожелаваме му много здраве, щастие и успехи във всички бъдещи начинания!", съобщиха от ЦСКА 1948 на своята официална страница във Фейсбук.