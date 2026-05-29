"Реал" ще удължи договора на Винисиус, но при няколко условия

"Реал" (Мадрид) ще продължи договора на Винисиус, ако бразилецът намали исканията си, съобщават медиите в Испания.
"Ел Чирингито" пише, че нападателят задължително ще трябва да приеме условия, които са значително по-ниски от желаните първоначално от него.
Настоящият контракт на бразилеца с 15 кратния клубен шампион на Европа е до лятото на 2027 година.
Ако Винисиус не се съгласи на условията на клубното ръководство на мадридчани, ще трябва да си тръгне от испанската столица още това лято.
Националът на Бразилия е в "Реал" (Мадрид) от 2018 година, а преди това носеше екипа на "Фламенго" в своята родина.