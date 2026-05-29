"Левски": Няма оферта за Майкон, предложен му е нов договор

"Левски" излезе с позиция относно бъдещето на Майкон. Преди ден бразилецът с пост в социалната мрежа сякаш се сбогува с отбора, което породи слухове, че напуска.

"Сините" обясниха, че към момента няма нито една оферта за крайния бранител. И че на Майкон му е предложен нов договор.

Ето цялото изявление на шампионите:

Във връзка с появилите се през последните дни публикации относно бъдещето на Майкон, ПФК „Левски" заявява следното:

Към настоящия момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор с ПФК „Левски" за още една година. Клубът е отправил предложение към него и неговите представители за подновяване на договора, което към момента се разглежда.

Уважаваме правото на всеки свой футболист да вземе решение за своето бъдеще и ще се съобразим с волята на играча, при запазване на интересите на клуба.

Считаме, че част от публикациите на Майкон в социалните мрежи бяха интерпретирани неправилно като сбогуване с клуба. Подобни внушения не отговарят на фактите, нито на отношенията между футболиста и ръководството.

Клубът оценява високо неговия принос, професионализъм и отношение в сезона, в който „Левски" спечели шампионската титла за първи път след 17-годишна пауза.

ПФК „Левски" прави ясно разграничение между свободното мнение на своите привърженици и организирани опити за създаване на напрежение чрез анонимно управлявани страници и групи в социалните мрежи. Клубът няма да толерира действия, които насаждат разделение сред левскарската общност или негативно отношение към футболисти, служители и представители на ПФК „Левски" чрез неверни твърдения, манипулации или целенасочени внушения.

В тази връзка клубът си запазва правото да предприеме всички допустими от закона действия за защита на своите футболисти, служители и интересите на ПФК „Левски", включително при необходимост да сезира компетентните органи във връзка с авторството и разпространението на подобни публикации.

ПФК „Левски" ще комуникира официално всяко развитие по темата, когато има конкретни факти и основание за това.