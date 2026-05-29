Александър Василев с първи финал на двойки

Александър Василев Снимка: Startphoto

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев достигна до първи финал на двойки при мъжете във веригата от турнири на Международната федерация по тенис ITF.

19-годишният нашенец и сърбинът Стефан Попович спасиха три мачбола и победиха представителите на домакините Владо Янкан и Новак Новакович с 5:7, 7:5, 11-9 след 94 минути игра на полуфиналите на надпреварата на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Те изоставаха с 6:9 точки в решаващия шампионски тайбрек, но с пет поредни разигравания реализираха обрат.

В спора за трофея утре Василев и Попович ще срещнат поставените под номер 3 Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада).

Българският тийнейджър е полуфиналист и в надпреварата на сингъл.

