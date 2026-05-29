Александър Василев с първи финал на двойки

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев достигна до първи финал на двойки при мъжете във веригата от турнири на Международната федерация по тенис ITF.
19-годишният нашенец и сърбинът Стефан Попович спасиха три мачбола и победиха представителите на домакините Владо Янкан и Новак Новакович с 5:7, 7:5, 11-9 след 94 минути игра на полуфиналите на надпреварата на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.
Те изоставаха с 6:9 точки в решаващия шампионски тайбрек, но с пет поредни разигравания реализираха обрат.
В спора за трофея утре Василев и Попович ще срещнат поставените под номер 3 Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада).
Българският тийнейджър е полуфиналист и в надпреварата на сингъл.