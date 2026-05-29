"Левски" с първа стъпка към новия си стадион

Наско Сираков и Атанас Бостанджиев при официалното обявяване на новината за сделката за смяна на собствеността на ПФК "Левски".

При обявяването на смяната на собствеността в “Левски” новият силен човек в клуба - Атанас Бостанджиев, обяви гръмката новина, че “сините” в най-скоро време ще имат нов стадион. За реконструкция на “Герена” се говори от дълго време, но поради една или друга причина нещата се забавиха във времето.

Сега обаче новият шампион на България получи зелена светлина за следващия етап от новия стадион. Столичната община издаде виза за проектиране на модернизацията на “Георги Аспарухов”, или казано по друг начин - първа стъпка към така чакания нов дом на “сините”.

Документът, публикуван от направление “Архитектура и градоустройство”, определя параметрите за изграждането на стадиона, както и прилежащата инфраструктура и обслужващи зони.

Процедурата е придвижена в сравнително кратки срокове, което показва, че към момента няма административни пречки пред реализацията на проекта. Издаването на визата обаче не означава незабавно начало на строителните дейности. Тепърва трябва да се изготви проект и чак след това да се започне реновацията. При представянето си новият собственик на “Левски” Бостанджиев обяви, че “сините” ще имат нов стадион най-рано след 3 г.

В същото време още един африкански футболист е свързван с “Левски”. Според изданията Аfricasoccer и Transferfeed шампионите проявяват интерес към централния защитник на “Радник” (Сурдулица) Сандро Тремуле. 26-годишният бранител е национал на Мадагаскар.

От “Левски” пък обясниха, че оферта за Майкон няма, а клубът е предложил нов договор на бранителя. Отговор от него и агентите му обаче засега няма.

Вече стана ясна и една от проверките на шампионите. Отборът на Хулио Веласкес ще играе контрола с “Ботев” (Вр) на 27 юни.

