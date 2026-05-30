Рекордна за историята на Будапеща полицейска акция преди финала

"Арсенал" с огромен проблем - натоварването е двойно спрямо "Пари Сен Жермен"

Унгарската полиция прави най-голямата в историята операция заради финала на Шампионската лига в събота от 19 часа между настоящите първенци на Англия - “Арсенал” и Франция - “Пари Сен Жермен”. Парижани защитават трофея, който спечелиха за първи път в историята си.

На крак са 4000 униформени, като домакините подчертаха, че това е най-големият брой, който е на работа по едно и също време в историята на Будапеща.

Двата отбора получиха от УЕФА по 17 000 билета за “Пушкаш Арена”, която прибира 67 155 зрители. Всичко останало бе разпределено от евроцентралата за спонсори и други.

Очаква се обаче да пристигнат над 10 000 запалянковци, които са без билети, но искат да празнуват с отбора си, като повечето от тях са англичани.

Обикновените полицаи са подсилени от мотопатрули, патрули с кучета, такива на конната полиция и оператори на дронове.

“Ще вземем решителни мерки, ако забележим нарушители на обществения ред”, категоричен е генерал-майор Янош Куцик, който е ръководител на операцията. Той добави, че неговите хора са анализирали поведението на агитките през последните 3 седмици, активно подпомагани от офицери по сигурността от УЕФА.

“Не е тайна, че да събереш фенове от Лондон и Париж на едно място по едно и също време е сериозен риск. Нашата работа е да намалим този риск”, обясни Куцик.

Специални автобуси ще превозват феновете от летището до местата, където ще се съберат в града. Шествията на агитките преди двубоя тръгват от тях в 15 часа местно време.

В центъра има огромна фензона с телевизионни екрани за тези, които нямат билети.

Микел Артета получи добра новина преди двубоя, защото в самолета се качи нидерландският национал Юриен Тимбер, който пропусна над 2 месеца заради контузия. Той бе основна част от защитата преди това.

Може да се наложи Тимбер да започне мача заради травмата на Бен Уайт, който има проблем с коляното. Другият вариант за десния фланг е Кристиан Москера.

Огромно море от фенове посрещна играчите на “Арсенал” при пристигането им в хотела.

Големият проблем на Микел Артета е натоварването на титулярите му. По някакъв начин колегата му Луис Енрике успя да ротира състава си така, че футболистите му да са свежи за най-важните двубои.

Така например Усман Дембеле, който е носител на “Златната топка” и е играч на сезона във Франция, е бил титуляр само в 11 мача от първенството на Франция. Така той има изиграни 1063 минути в шампионата и 2110 във всички турнири.

За сравнение асът на “Арсенал” Деклан Райс има 35 мача като титуляр във Висшата лига и невероятните 3099 минути на терена само за първенството. Във всички турнири Райс е записал 4336 минути, или повече от два пъти повече от Дембеле.

Сравнението не е само между двамата. Останалите звезди от нападението на “Пари Сен Жермен” Хвича Кварацхелия, Брадли Баркола и Дезире Дуе са играли под 3000 минути във всички турнири. Виктор Гьокереш, Букайо Сака и Еберечи Езе - всички са доста над това ниво.

Вероятният състав на “Арсенал” е Рая - Москера, Салиба, Габриел, Хинкапи - Райс, Субименди - Езе - Сака, Гьокереш, Тросар. Този на “Пари Сен Жермен” е Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Заир-Емери, Витиня, Невеш - Дуе, Дембеле, Кварацхелия.

Така по вероятни състави за мача титулярите на “Пари Сен Жермен” са с 32 115 минути, а тези на “Арсенал” - с 37 664 минути. Което прави цели 62 мача повече за англичаните.

И идва проблемът с почивката и ритъма.

По-рано този месец Артета коментира точно този проблем след невероятния 1/2-финал между парижани и “Байерн”, който завърши 5:4.

“Когато разполагаш с най-доброто и отпочинало, правиш такива мачове. Разликата в нивата на първенствата, в които играем, е от небето до земята. Колко трудни мача имат “Пари Сен Жермен” и “Байерн” в първенството? Максимум по два-три. Ние имаме дерби всяка седмица”, категоричен бе Артета.

Играчите на “Пари Сен Жермен” играят и за феномелната премия от 1 милион евро на човек, твърдят медиите в Париж.

Двата отбора се срещнаха на 1/2-финалите през миналия сезон и французите спечелиха и двата мача с минимална разлика. (24часа)