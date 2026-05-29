"Лудогорец" и "Локо" (Пд) в битка за последното място за Европа (състави)

"Лудогорец" и "Локо" (Пд) излизат в битка за последното място за Европа. Баражът за квота в Лигата на конференциите е днес от 19 на "Хювефарма арена".

Разградчани, който 14 поредни години бяха шампиони, за първи път в своята история ще играят бараж за класиране в турнирите на УЕФА.

Любослав Любомиров ще е главен съдия на мача, а от ВАР ще му помага Мариян Гребенчарски.

"Лудогорец" се класира за баража, след като завърши на 3-о място в първенството, а купата отиде в ЦСКА. "Локо" (Пд) пък бе 5-и.

Ето съставите на двата тима:

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Антон Недялков, Петър Станич, Едвин Куртулус, Сон, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Винисиус Ногейра, Ерик Биле, Бернард Текпетей, Ерик Маркус

"Локомотив" (Пловдив): Боян Милосавлйевич, Лукас Сантос, Калоян Костов, Тодор Павлов, Андрей Киндриш, Миха Търдан, Парвиз Умарбаев, Ефе Али, Севи Идриз, Жоел Зварц, Каталин Иту