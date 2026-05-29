Меси иска да счупи рекорда на Клозе

СНИМКА: РОЙТЕРС

Лео Меси ще е напълно готов за първия мач на родината си Аржентина на историческия мондиал. 8-кратният носител на “Златната топка” получи контузия с клубния си “Интер Маями” преди няколко седмици. Медицинските тестове в Маями диагностицираха, че аржентинецът е с мускулна умора в лявото подколенно сухожилие. И имаше опасения, че може да изпусне първите мачове на тима. Това обаче няма да се случи.

Южноамериканците влизат в турнира в САЩ, Мексико и Канада като един от фаворитите. И няма как да е иначе - воденият от Лионел Скалони тим ще защитава трофея си отпреди 4 г. в Катар.

Селекционерът на Аржентина обяви имената на играчите, с които тимът ще участва на първенството. Меси ще бъде капитан на родината си. А за него това ще е 6-о световно първенство, което е рекорд. С толкова е и Кристиано Роналдо.

Меси обаче ще се опита да счупи друго върхово постижение - това за най-много отбелязани голове на мондиали. Към момента едноличен лидер е германецът Мирослав Клозе. Бившият таран на “Байерн” (М) е отбелязал 16 попадения. Тези на Меси са 13. А с оглед на лесната група, в която е Аржентина, нищо чудно футболистът на “Интер Маями” да изравни Клозе още след първата фаза. Южноамериканците ще играят с Алжир, Австрия и Йордания в групата си.

Пълен състав на Аржентина: Хуан Мусо (“Атлетико” (Мадрид), Джеронимо Рули (“Марсилия”), Емилиано Мартинес (“Астън Вила”); Леонардо Балерди (“Марсилия”), Николас Таляфико (“Лион”), Гонсало Монтиел (“Ривър Плейт”), Лисандро Мартинес (“Манчестър Юнайтед”), Кристиан Ромеро (“Тотнъм”), Николас Отаменди (“Бенфика”), Факундо Медина (“Марсилия”), Науел Молина (“Атлетико” (Мадрид); Леандро Паредес (“Ривър Плейт”), Родриго де Пол (“Интер Маями”), Валентин Барко (“Страсбург”), Джовани ло Селсо (“Реал Бетис”), Есекиел Паласиос (“Байер” (Леверкузен), Алексис Мак Алистър (“Ливърпул”), Енцо Фернандес (“Челси”); Хулиан Алварес (“Атлетико” (Мадрид), Лионел Меси (“Интер Маями”), Николас Гонзалес (“Атлетико” (Мадрид), Тиаго Алмада (“Атлетико” (Мадрид), Джулиано Симеоне (“Атлетико” (Мадрид), Нико Пас (“Комо”), Хосе Мануел Лопес (“Палмейрас”), Лаутаро Мартинес (“Интер”).

