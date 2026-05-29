Привържениците на Шотландия ще пътуват с жълти автобуси за мачовете от мондиала

Феновете на Шотландия, едни от най-колоритните по света, намериха решение, при това доста интересно, на скъпотията покрай мондиала в САЩ. Очаква се няколко хиляди запалянковци да прелетят океана за световното. Отделно в САЩ има голяма диаспора от шотландци.

Привържениците на островната държава наемат автопарк от над 30 американски жълти училищни автобуса в опит да избегнат прекомерните разходи за пътуване по световното първенство.

Членове на “Тартан армия” - както се наричат привържениците на Шотландия, предприемат това решение, след като влак от Бостън до стадион “Жилет” във Фоксбъроу, където отборът на Стив Кларк се изправя срещу Хаити и Мароко, струва 80 долара.

Много от феновете на страната са избрали да се установят в Провидънс, Роуд Айланд, южно от стадиона, в опит да си осигурят по-евтино настаняване далеч от самия Бостън.

Автобусите ще бъдат таксувани с невероятните 650 долара за паркиране на мястото на събитието. Шотландците обаче смятат, че дори и с тази такса е по-добре от 80 долара само за транспорт. Феновете изчисляват, че по този начин всеки ще трябва да плати около 30 долара - в това число влизат наемът на автобусите, тарифата на шофьора, както и паркирането.

Да не останат по-назад пък, англичаните веднага са изкопирали действията на шотландците.

Много от тях са наели частни автобуси, които да ги возят до мачовете им в Бостън, Ню Йорк и Далас.

Привържениците на родината на футбола очакват да похарчат около 50 долара за транспорт за един двубой, пише “Дейли Мейл”. (24часа)