Най-скъпо за феновете - на стадионите в Калифорния

Най-евтината комбинация от бира и храна е на съоръженията в Мексико

Двата стадиона в Калифорния - в Санта Клара и Ингълууд, са най-скъпите за феновете, които ще отидат на световното. Това показва ново проучване на SeatPick.

Бира и едно ядене на този в Санта Клара излизат 34,24 долара и той заема първото място по източването на джобовете на привържениците. Следва този в Ийст Ръдърфорд, където ще е финалът - където комбинацията е 33,22 долара. А трети идва стадионът в Ингълууд с 32,24 долара.

“Разликата между комбинацията е трудно да бъде асимилирана. Става въпрос за пъти повече средства, което не е нормално. Като се добави към това и скъпият билет, световното първенство е наистина сериозен удар по бюджета”, твърди изпълнителният директор на фирмата, направила проучването, Зак Циберман.

За сравнение, комбинацията на стадиона в Гуадалахара, Мексико, е мижавите 9,77 долара. Това е най-евтиното по време на цялото първенство.

Разликата между Санта Клара и Гуадалахара е цели 24,47 долара, което си е сериозна сума.

Реално световното е най-бюджетно в Мексико, защото тройката на най-евтините стадиони е точно там.

На легендарния “Ацтека” за бира и основно ще бъдат дадени 10,77 долара. А на съоръжението в Монтерей - 13,90.

Разликата е сериозна дори спрямо най-евтиния стадион в САЩ - този в Канзас Сити. Там ще се бръкнеш за 22,37 долара, или в Гуадалараха ти излиза 12,60 долара по-евтино.

“Просто хората трябва да си направят точната сметка колко ще им струва престоят на мачовете. Наистина стадионите в САЩ са по-комфортни и по-нови, но все пак разликите са огромни”, категорични са авторите на изследването.

И всичко това е, без да се брои билетът. Цените на пропуските вече предизвикаха сериозни скандали, които продължават.

След като в Ню Йорк и Ню Джърси обявиха, че смятат да преследват ФИФА за спекула, към тях се присъедини и Калифорния.

Проблемът бе повдигнат и в американския Сенат, където част от Демократическата партия иска обяснения защо всичко е пред провал.

Според последните информации на някои мачове от груповата фаза не са реализирани и половината билети, като до началото на световното остават по-малко от 2 седмици.

Една от причините е разширението на световните, като за първенството се класираха отбори, които не са помирисвали голямата сцена от години, като Кюрасао, Хаити и Узбекистан.

И основната причина е алчността на ФИФА, която направи някакви фантасмагории само и само да вземе повече пари.

Така световната централа продава и препродава билетите, като направи специален сайт за вторичния пазар. На него ФИФА прибира комисионни и от продавача, и от купувача.

Още не е ясно дали ще се стигне до реални съдебни действия спрямо световната централа, като най-сериозните обвинения са в монополно положение точно заради сайта за препродаване. На всичко отгоре ФИФА на няколко пъти предупреди, че истинските билети са само в нейните сайтове и никъде другаде, за да няма измами.

