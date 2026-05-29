Американец с етапна победа в "Джирото", Вингегор още по-близо до титлата

Йонас Вингегор на практика е само на един етап от титлата в колоездачната обиколка още при дебюта си.

Датчанинът от Visma не допусна изненада в “кралския” етап с куп сериозни изкачвания в Доломитите и завърши на 39 секунди от своя съотборник Сеп Къс. Американецът направи атака 2,2 километра преди финала и пристигна сам. В момента, в който пресичаше финала, Вингегор стисна юмрук, за да отбележи радостта си от победата на Къс, който стана 116-ият колоездач в историята с поне една етапна победа във всяка от трите най-големи обиколки.

Утре участниците в 109-ото издание на “Джирото” имат задачата да изкачат два пъти височина от първа категория и ако всичко е наред, Вингегор ще е шампион в Рим в неделя. Така той ще стане едва осмият с поне една титла в обиколките на Франция, Испания и Италия.

Участието си приключи Джонатан Нарваес. Шампионът на Еквадор, който взе три етапни победи, е получил контузия при падане на път към автобуса след финала в четвъртък. Напускането му означава, че краен победител в класирането при спринтьорите и носител на цикламената фланелка ще е Пол Мание (Фр).

