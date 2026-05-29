Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас

Министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика, която се провежда в Бургас Снимка: Министерство на младежта и спорта

Изключително съм радостен, че България за трета поредна година е домакин на това престижно международно събитие, което събира представители на едни от най-силните школи в света. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на официалното откриване на Световната купа по спортна акробатика, която се провежда в „Арена Бургас" в дните 29 – 31 май. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

В състезанието ще вземат участие повече от 500 състезатели от 15 държави, сред които САЩ, Австралия, Великобритания и редица европейски страни. Състезанието е финансирано от Министерството на младежта и спорта с 80 000 евро.

Министър Керязов подчерта, че присъствието на толкова изявени спортисти е мотивация за младите ни спортни таланти, които тепърва откриват красотата и силата на спорта.

Министърът поздрави Българската федерация по спортна акробатика, Община Бургас и Спортен клуб „Черноморец" за високия професионализъм и последователните усилия за развитието и популяризирането на спортната акробатика в България и на международната арена.

„Като човек, свързал своя спортен път с акробатиката, добре познавам неуморния труд, постоянството и дисциплината, които стоят зад всеки елемент и зад всяко успешно изпълнение", посочи министърът.

Той подчерта значението и на масовия спорт и активния начин на живот сред младите хора, като отбеляза, че инвестицията в спорта е инвестиция в здравето, възпитанието и бъдещето на нацията. По думите му, когато децата растат със спорт, дисциплина и отговорност, се изгражда по-здраво, уверено и силно общество.

Министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика, която се провежда в Бургас Снимка: Министерство на младежта и спорта
