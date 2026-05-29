19-годишен пребори Новак Джокович, ще има нов шампион в "Големият шлем"

Снимка: X/RolandGarros

Нямат край странните неща, които се случват на "Ролан Гарос" тази година. 

Носителят на 24 титли от "Големият шлем" Новак Джокович отпадна в третия кръг, след като 19-годишен бразилец просто отказа да се предаде. На рождения ден на майка си Жоао Фонсека измъкна 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 срещу по-възрастния с 20 години сърбин. Жегата в Париж отново се оказа фактор, защото в началото на петата част Джокович не можа да се сдържи и повърна. 

Отпадането на Новак означава, че откритото на Франция ще определи нов шампион в "Големият шлем". Нито един бивш притежател на титла не стигна до осминафиналите и това се случва за първи път в модерната история на тениса на турнир от "Шлема". Подобно развитие е имало за последен път на Australian Open през 1959 г. 

