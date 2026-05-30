Гризман: Меси е най-великият, не бъркайте това с един голмайстор

Във футболния свят дебатът за това кой е най-великият играч на нашето време (GOAT) никога не спира, но френската звезда Антоан Гризман има много ясна позиция по въпроса.

Изразявайки своето огромно възхищение към Лионел Меси, той прави индиректно, но красноречиво сравнение като паралел между Меси и Кристиано Роналдо.

„Най-добрият в света беше и си остава Меси. Моля ви, не бъркайте един голмайстор с един наистина велик футболист", е мнението на бившия френски национал, който рита в "Барселона" редом до аржентинеца.