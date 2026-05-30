Лукас Петков с 11 гола през 2026 г., другите 6-има нападатели на България имат общо 5

2026-а е най-успешната година (вече е минала почти половината) за българския национал Лукас Петков.

25-годишното дясно крило имаше солиден принос неговият “Елверсберг” за първи път в историята си да влезе в Бундеслигата.

Тимът от едноименния 13-хиляден град (вече е най-малкият с представител в елита на Германия) завърши на втората позиция във Втора бундеслига и така се сдоби с директна квота.

И това стана само година, след като “Елверсберг” загуби драматично баража за изкачване в Бундеслигата срещу “Хайденхайм”.

Лукас, чийто дядо по бащина линия е българин, се развихри през втория дял на Втора бундеслига. От януари до края на кампанията Петков заби 11 гола.

Така той е абсолютен лидер по представяне сред нападателите, които селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров призова за юнските контроли.

На 1-и държавният ни тим ще премери сили с Черна гора на стадион “Христо Ботев” в Пловдив. 4 дни по-късно в Кишинев избраниците на Димитров гостуват на Молдова.

Спрямо 11-те попадения на Лукас, който разкри, че по време на настоящия лагер опитва да напредне с българския език, останалите футболисти в категорията “Нападатели” имат общо 5 гола през настоящата година.

Марин Петков, който стана с “Левски” шампион, а през зимата премина в лигата на Кристиано Роналдо - тази на Саудитска Арабия, подписвайки с “Ал Таавун”, записа 2 попадения от Нова година досега. Трябва обаче да се отчете, че сърцатият “син” юноша, който е мултифункционален футболист, бе напоследък използван като ляв бек от бразилския си треньор Периклес Шамуска.

С по едно 1 попадение се отчитат Тонислав Йорданов от унгарския “Кишварда”, Мартин Минчев от полския “Краковия” и Здравко Димитров. Лявото крило се разписа в края на януари за елитния турски “Бодрум” малко преди да премине във втородивизионния “Амед”. За него не отбеляза, но пък се завърна при най-добрите комшийски отбори.

Другите нападатели, извикани от Александър Димитров, са Владимир Николов и Георги Русев. Първият премина миналото лято от “Славия” в “Корона” (Киелце), но не вкара нито веднъж в елита на Полша.

Бързоногият Русев се завърна в България от швейцарския “Сион” преди година и заигра отново за ЦСКА 1948 (преди това бе в “Лудогорец”). За целия сезон записа 1 гол, но не през 2026-а.

Лукас Петков взе участие във всичките 34 мача на “Елверсберг” във Втора бундеслига. Общо регистрира 13 гола и 8 асистенции. Иначе крилото има 8 мача в Бундеслигата за “Аугсбург”. Предвид представянето му обаче нищо чудно през новия сезон българският национал да играе в немския елит с екипа на друг отбор.