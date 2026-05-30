Григор Димитров за контузията си: Чух как нещо по мен се скъса

Миналата година Григор Димитров получи тежка контузия на “Уимбълдън” и все още не може да върне старата си форма. Явно инцидентът е оставил сериозни следи и в съзнанието му. Най-добрият български тенисист в историята скъса гръден мускул и претърпя операция. Възстановяването му бе повече от трудно.

Димитров говори в един от епизодите от поредицата в Instagram, в която участва с бившия си треньор Патрик Муратоглу и Стефанос Циципас.

“По-рано в турнира (на “Уимбълдън”) имах мач с Корентен Муте. Заради лекия дъжд реших да потичам, за да не изстина. В един момент закачих пръста си в панталонките и чук типичния звук на скъсан плат. В двубоя, в който се контузих (с Яник Синер), всичко в играта ми вървеше. Чувствах се уверен, но при изпълнението на сервис се чу същият звук - все едно съм си разпорил панталонките. Изведнъж не чувствах тялото си и ми стана ясно, че повече не мога да играя”, разказа Григор.

Заради ниското си класиране в ранглистата (в момента №168) той чака уайлд кард за основната схема на “Уимбълдън”. Сигурна покана за квалификациите при мъжете има шампионът при юношите Иван Иванов.

“Това е официалното признание, че детството свърши и е време за преход. Миналата година доказах, че мога да доминирам при юношите, но мъжкият тенис е съвсем друга вселена. Поканата да се изправя срещу най-добрите точно на свещената трева не ме плаши, тя ме амбицира. “Уимбълдън” винаги ще бъде моето специално място - там, където написах първата голяма страница от историята си. Мъжкият тенис е съвсем друга вселена, но съм напълно готов за новото предизвикателство”, коментира Иванов.