ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никола Стоянов: Процедурата по прекомерен дефицит ...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22945698 www.24chasa.bg

Дамите на България паднаха от Аржентина в подготовката за Лигата на нациите

1044

Женският национален отбор на България загуби с 0:3 (17:25, 26:28, 12:25) от Аржентина в първата контролна среща между двата тима. Двубоят се изигра в Санта Фе и е част от подготовката на тима за Лигата на нациите.

Селекционерът Марчело Абонданца използва срещата, за да даде игрово време на всички състезателки в състава и да тества различни варианти преди началото на официалните мачове. Най-резултатна за България беше Микаела Стоянова с 9 точки, а Дарина Нанева добави 7.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг още веднъж. Втората контролна среща е насрочена за 3:00 ч. българско време и ще се проведе в Росарио, в спортната база на „Нюелс Олд Бойс".

Проверките срещу Аржентина са част от подготовката и аклиматизацията на българския тим преди първата седмица от Лигата на нациите, която ще се проведе в Бразилия.

Първият мач на нашите е срещу олимпийския шампион Италия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!