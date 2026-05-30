Българин може да играе в елита на Италия догодина

Отборът на "Монца" с българския защитник Валентин Антов в състава си се завърна в италианската серия "А". Отборът на бранителя спечели плейофа за влизане в елита.

"Монца" загуби на реванша във финалния плейоф на серия "Б" с 0:2 от "Катандзаро", но въпреки това заслужи място в елита на Ботуша. Общият резултат от двата мача е 2:2, а според регламента предимство получи тимът с по-предно класиране в редовния сезон на серия "Б", където "Монца" завърши на по-предна позиция от съперника.

Антов се появи в игра в 74-ата минута на реванша, а в добавеното време получи жълт картон.