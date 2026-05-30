"Барса" представи първи нов за лятото

СНИМКА: РОЙТЕРС

Антъни Гордън официално бе представен като футболист на шампиона на Испания "Барселона". Нападателят подписа петгодишен договор.

Според информации в испанската преса Барса ще плати приблизително 80 милиона евро на "Нюкасъл" за правата на играча.

„Исках да играя за "Барселона", откакто бях на три години. Говоря испански, защото от дете винаги съм вярвал, че ще играя за "Барса". Имах физиотерапевт в "Нюкасъл", който беше испанец, и говорехме на испански всеки ден", цитира официалният уебсайт на клуба думите на Гордън.

През сезон 2025/26 Гордън изигра 46 мача за "Нюкасъл", в които отбеляза 17 гола и даде пет асистенции.

