УЕФА отряза "Комо" за стадиона край езерото

УЕФА не позволи на италианския "Комо" да играе домакинските си мачове от Шампионската лига на клубния стадион "Джузепе Синигалия", пишат италианските медии. Съоръжението се намира на брега на едноименното езеро.

Клубната арена не отговаря на инфраструктурните изисквания за мачове от най-престижния турнир. Стадионът има капацитет от приблизително 13 600 зрители, което е недостатъчно за мачове от Шампионската лига.

Очаква се "Комо" да бъде домакин на европейските си мачове през следващия сезон на „Стадио Сасуоло", който има капацитет от над 23 000 зрители и отговаря на изискванията на УЕФА.

В края на сезон 2025/26 воденият от Сеск Фабрегас тим завърши четвърти в италианското първенство със 71 точки, осигурявайки си място в Шампионската лига за първи път в историята си.