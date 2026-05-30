ЦСКА 1948 се раздели с трио

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицешампионът на България ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти след края на сезона. От клуба съобщиха, че Йоан Манян, Хуанми Карион и Давид Ака напускат "червените" от Бистрица.

Тримата не успяха да се утвърдят в състава, като Йоан Манян бе привлечен в през септември миналата година като свободен агент, Карион премина в отбора също със свободен трансфер миналото лято, а Ака остана в клуба по-малко от три месеца, след като бе привлечен през март.

"Благодарим на тримата футболисти за професионализма, всеотдайността и усилията, които вложиха с червената фланелка, както и за приноса им към успехите на клуба.

Пожелаваме им много здраве, щастие и успехи както на терена, така и извън него!", се казва в съобщението на ЦСКА 1948.