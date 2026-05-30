Александър Божилов спечели златен медал на триатлон в Мамая

Националният състезател по триатлон Александър Божилов постигна впечатляващ успех, след като завоюва златния медал на международното състезание 2026 World Triathlon Development Regional Cup Mamaia, проведено в румънския курорт Мамая.
В изключително оспорвана конкуренция Божилов триумфира сред общо над 50 състезатели от 11 държави – България, Румъния, Турция, Хърватия,
Украйна, Естония, Словения, Малта, Молдова, Северна Македония и Латвия, както и представители под неутрален статут. Надпреварата събра едни от
най-перспективните триатлонисти в региона на Балканите и Източна Европа.
Българският национал демонстрира отлична подготовка, силно представяне и тактическа зрялост във всички етапи на състезанието, което му донесе
заслужено първото място и изкачване на най-високото стъпало на почетната стълбичка.
Успехът на Александър Божилов е поредното доказателство за развитието на българския триатлон и за потенциала на младите ни състезатели да се
конкурират успешно на международната сцена. Постигнатият резултат носи ценни точки за световната ранглиста и затвърждава позициите на България
сред водещите нации в региона.
В състезанието участие взеха и други български национални състезатели, които достойно представиха страната ни сред силна международна
конкуренция.
Българска асоциация по триатлон поздравява Александър Божилов за отличното представяне, както и неговите треньори - Борис и Петър Божилови за положения труд и професионализъм. Този успех е повод за гордост за цялата триатлон общност в България и вдъхновение за
следващото поколение млади спортисти, се казва в поздравителния адрес.
Златният медал в Мамая е поредна важна стъпка по пътя към още по-големи международни успехи за българския триатлон.