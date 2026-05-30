Министър Енчо Керязов: Домакинството на European Grand Prix Open Ramus E6 е признание за авторитета на българското таекуондо

Енчо Керяззов открива международния форум.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Международния турнир по олимпийско таекуондо European Grand Prix Open Ramus E6 за юноши и кадети, който се провежда в столичната зала „Асикс Арена".

„Фактът, че България за първи път е домакин на турнир от такъв висок ранг в тези възрастови групи, е признание за развитието и авторитета на българското таекуондо. Убеден съм, че младите таекуондисти ще покажат не само високо спортно майсторство, но и ценностите, които спортът възпитава – дисциплина, уважение, постоянство и силен дух", заяви министър Керязов по време на официалното откриване.
Той подчерта, че присъствието на над 1000 състезатели от близо 40 държави превръща турнира в истински празник на спорта и е доказателство за сериозния интерес към надпреварата.
Енчо Керязов поздрави Таекуондо клуб „Рамус", Българската федерация по таекуондо и Европейския таекуондо съюз за отличната организация и усилията им за развитието на спорта и за перфектната организация. Той изрази благодарност и към poдителите, които подкрепят децата си да спортуват, защото именно масовият спорт е в основата на здравото и успешно младо поколение. „Само така можем да имаме здрави деца и да направим България силна. Успехите на българското таекуондо са сред основните причини за нарастващия интерес към този спорт и вдъхновяват все повече млади хора да поемат по пътя на спорта и активния начин на живот", подчерта Керязов.

Надпреварата се провежда в олимпийската дисциплина „Спаринг", а призьорите във всяка категория получават право на участие във финалното издание на European Grand Prix, което ще се проведе през декември в Босна и Херцеговина.

