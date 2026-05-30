Испанец счупи рекорда в Moto GP с 368.6 км/ч (Видео)

кадър: Х

Световният шампион в MotoGP за 2024 г. Хорхе Мартин постави нов рекорд за максимална скорост в "кралския" мотоциклетен клас. Той стори това днес, още в началото на 30-минутната втора свободна тренировка преди Гран При на Италия.

Испанският пилот на "Априлия" беше засечен да минава покрай радара на старт-финалната права на пистата "Муджело" със смайващите 368.6 км/ч. Влияние върху скоростта оказа и въздушната струя зад пилотите пред него.

С днешното си постижение Мартин подобри с 2.5 км/ч рекорда на Брад Биндър от спринта отново на "Муджело" през 2023 г. Това е и най-бързата писта в календара на MotoGP, съобщава "Сега".

